Центр акробатического рок-н-ролла в Подмосковье на базе спортшколы, в которой занималась Катерина Тихонова, которую называют дочерью президента Владимира Путина, построит за 1,9 миллиарда рублей компания ООО «Магнум». Об этом со ссылкой на тендерную документацию сообщает Центр управления расследованиями (ЦУР) «Открытой России».

Об объявлении тендера на строительство комплекса 27 октября сообщал телеканал «Дождь». По условиям конкурса, победитель должен будет построить центр с батутным залом, залом акробатического рок-н-ролла с трибунами на две тысячи мест, тренажерный и хореографический залы, бассейн, буфет для зрителей, вертолетную площадку, общежитие на 300 мест с конференц-залом, столовой и аудиторией для теоретических занятий.

Победителю конкурса также предстоит благоустроить прилегающую территорию в 9,1 гектара. По информации департамента строительства, комплекс планируется открыть в 2019 году.

ЦУР обращает внимание на то, что ООО «Магнум» стало победителем конкурса несмотря на то, что ООО «Строй-Система» сделало более выгодное предложение, оценив стоимость работ в 1,969 миллиарда рублей.

ООО «Магнум» ранее занималось реконструкцией спортивного комплекса «Лужники», оснащением фитнес-центров World Class, а также производило оснащение спортивных залов в Арсенальной зоне Кремля, Академии МВД, санатории ФСБ в Сочи и в Генеральном штабе России.

О том, что Катерина Тихонова является дочерью президента, заговорили после того, как она стала главой фонда МГУ имени Ломоносова «Иннопрактика». Журналист Олег Кашин в январе 2015 года провел расследование, результатом которого стала статья, где он привел аргументы в пользу того, что Тихонова приходится Путину дочерью. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков эту информацию не подтвердил.

В октябре 2015 года Тихонова дала свое первое интервью. Она рассказала «Интерфаксу» о том, как работает фонд, а также о проекте создания научно-технологической долины МГУ.