Федеральная антимонопольная служба начала проверку в отношении южнокорейской компании Samsung. Производителя техники заподозрили в координации цен на смартфоны, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ФАС.

«Сделали запрос в Samsung, он касается цен на все модели смартфонов с 1 января 2015 года», — рассказали представители ведомства.

Первые итоги проверки ожидаются к январю 2017 года.

В Samsung уже заявили, что компания работает в полном соответствии с законом. «Деятельность компании Samsung Electronics в России строится в строгом соответствии с законодательством РФ. Мы получили запрос от ФАС и в настоящий момент готовим на него ответ. В своей работе компания Samsung Electronics руководствуется принципами честной конкуренции», — сказали в российском офисе компании.