Швейцарский банк Credit Suisse выяснил, как изменилось благосостояние российских граждан с середины 2015-го по середину 2016 года.

На 15 % уменьшилось

среднее состояние российских семей

за год

Более сильное падение зафиксировали только в Аргентине (-27,3 %) и на Украине (-18,5 %).

В общей сложности состояние россиян сократилось на 198 миллиардов долларов — с 1,328 до 1,13 триллиона долларов. При этом 89 % всего состояния оказались в распоряжении 10 % самых богатых домохозяйств.

Снижение же среднего состояния в расчете на каждого взрослого человека в семье составило 14,5 %. Оно опустилось с 12,09 до 10,34 тысячи долларов. При этом численность долларовых миллионеров в России за год сократилась с 94 до 79 тысяч человек.

Аналитики поясняют, что ухудшение благосостояния россиян связано с обвалом курса рубля на 12,8 % и снижением индекса цен на имеющееся у них жилье на 3,1 %. Одновременно с этим они отмечают положительные тенденции на фондовом рынке. Его рост составил 2,3 %, что позволило отчасти компенсировать негативные эффекты в экономике.

Сильнее же всего с середины 2015-го по середину 2016 года увеличилось благосостояние семей в Японии (+19,3 %). Также в пятерку лидеров попали Новая Зеландия (+14,1 %), Гонконг (+8,1 %), Чехия (+6,8 %) и Индонезии (+6,4 %).