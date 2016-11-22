Бывший официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин выбран председателем комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

По словам источника ТАСС, такое решение было принято на заседании исполкома РФС.

7 октября президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении генерал-майора юстиции Владимира Маркина от должности руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России. Сам Маркин объяснил свое решение уйти из СКР после девяти лет работы желанием попробовать себя на новом месте. Сейчас Маркин занимает должность первого заместителя генерального директора энергетического холдинга «Русгидро».