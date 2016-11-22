Министерство внутренних дел потратит 357 миллионов рублей на закупку отечественных компьютеров для проведения экзаменов на получение водительских прав. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По данным издания, ведомство приобретет 9 348 терминалов примерно по 38 тысяч рублей каждый. В сумму закупки входят процессор «Байкал-Т1», оперативная память как минимум на 2 гигабайта и отдельный монитор. Остальные требования МВД к компьютерам не раскрываются.

Единственным поставщиком значится компания «Т-Платформы», модельный ряд которой включает только один тип персональных компьютеров — моноблок «Таволга» под управлением Linux. Кто будет собирать компьютеры, не уточняется.

Новые отечественные компьютеры планируется установить в восьми регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Иркутске и Хабаровске. Первую партию из 477 терминалов до 1 апреля 2017 года получат столичные подразделения. Остальные компьютеры должны прибыть на места до 1 июля.