МВД закупит отечественные компьютеры для проведения экзаменов на права
Министерство внутренних дел потратит 357 миллионов рублей на закупку отечественных компьютеров для проведения экзаменов на получение водительских прав. Об этом сообщает газета «Ведомости».
По данным издания, ведомство приобретет 9 348 терминалов примерно по 38 тысяч рублей каждый. В сумму закупки входят процессор «Байкал-Т1», оперативная память как минимум на 2 гигабайта и отдельный монитор. Остальные требования МВД к компьютерам не раскрываются.
Единственным поставщиком значится компания «Т-Платформы», модельный ряд которой включает только один тип персональных компьютеров — моноблок «Таволга» под управлением Linux. Кто будет собирать компьютеры, не уточняется.
Новые отечественные компьютеры планируется установить в восьми регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Иркутске и Хабаровске. Первую партию из 477 терминалов до 1 апреля 2017 года получат столичные подразделения. Остальные компьютеры должны прибыть на места до 1 июля.
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