С 9 декабря 2016 года МТС пересмотрит цены на звонки по 48 международным направлениям. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

В частности, стоимость входящих и исходящих звонков в 38 странах увеличится как минимум на 13 %. В некоторых из них тарифы вырастут сразу в несколько раз. Так, минута разговора в Норвегии, Финляндии и Швеции подорожает в два раза — до 50 рублей, в Болгарии — в 2,8 раза — до 85 рублей, а в Латвии, Литве и Эстонии — в 3,4 раза — до тех же 85 рублей.

Кроме того, если абоненты не подключат специальные опции, цены на звонки вырастут в США, Канаде, Китае, Франции, Великобритании, Германии, Хорватии, Черногории, Египте, Турции, Испании, Италии, Таиланде, Израиле и Греции, а также на Мальте и Кипре. Вдобавок к этому подорожание коснется Албании, Австрии, Венгрии, Боснии и Герцеговины, Польши, Молдавии, Словении, Словакии, Узбекистана, Туркменистана, Бельгии, Люксембурга и Аргентины.

Снижение же тарифов как минимум на 14 % произойдет в Японии, Андорре, Монголии, Бахрейне, Сан-Марино, Индонезии, Гонконге и ЮАР, а также на Кубе и Сен-Мартене.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников пояснил The Village, что рост цен связан с тем, что компания уже долгое время работала в ряде стран себе в убыток, не меняя тарифы. Снижение же расценок по некоторым направлениям стало результатом переговоров оператора с зарубежными партнерами. Сейчас они ведутся и в других странах.

«Эти изменения затронут весьма незначительную долю абонентов. По данным Ростуризма, за пределы страны выезжает 9 % населения, а в 2016 году поток сократится на 20–30 %. При этом абоненты, которые задумываются об экономии, продолжат экономить средства на звонках и интернете в поездках. Если же кто-то раньше не пользовался опциями, значит, экономия для него — неактуальный вопрос», — добавили в МТС.