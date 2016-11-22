Одна из крупнейших в России сетей кинотеатров «Люксор» задолжала своим контрагентам более 170 миллионов рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Из картотеки арбитражного суда следует, что с начала сентября 2016 года различные бизнес-структуры компании — «Люксор Синемакс», «Люксор Дистрибьюшн», «Кинопром», «Аврора Ай Ди Си» и другие — получили более 15 исков от партнеров. Совокупная сумма их претензий оценивается в 115,7 миллиона рублей и 849 тысяч долларов, что равноценно еще 54,6 миллиона рублей.

Среди кредиторов сети оказались поставщики продуктов питания, кинодистрибьюторы — например, компании «Централ Партнершип Сейлз Хаус» и «Парадиз» — и арендодатели, в том числе торговые центры «Золотой Вавилон» и Vegas на Каширском шоссе. При этом с последним «Люксор» судится и сам. Компания пытается опротестовать одностороннее расторжение договора со стороны торгового центра, из-за которого ей в конце октября пришлось временно приостановить работу местного кинотеатра. Представители сети заявили, что сейчас задолженность перед ТРЦ Vegas отсутствует, а точка работает в штатном режиме. Остальные иски остались без комментариев.

Участники рынка отмечают, что «Люксор» уже не в первые раз сталкивается с долгами, в том числе перед арендодателями. В 2015 году похожая ситуация наблюдалась с «одним из торговых центров в Санкт-Петербурге». При этом они отмечают, что при необходимости компания, как правило, сразу находит деньги, чтобы рассчитаться с кредиторами. Само же возникновение задолженностей эксперты списывают на нерентабельное ресторанное направление, которое пытаются развивать собственники сети.

Группа компаний «Люксор» образовалась в 2012 году. Она объединяет одноименную сеть из 22 кинотеатров и кинопрокатчика «Люксор Дистрибьюшн». Это шестая по числу залов сеть на кинотеатральном рынке с долей в 3,5 %.