Президент России Владимир Путин рассказал, как долго власти собираются сохранять контрмеры, принятые после введения странами Запада антироссийских санкций. Его слова приводит телеканал «Дождь».

Я вам по секрету скажу. Будем тянуть как можно дольше Владимир Путин, президент России

По его словам, в этом заинтересованы все отечественные производители.

При этом Путин подчеркнул, что сама Россия не вводила санкции, а лишь приняла ответные меры. «Мы действительно сделали это сознательно и, по сути дела, воспользовались теми, прямо скажем, недальновидными решениями, которые были приняты в отношении нашей страны со стороны наших так называемых партнеров, вводивших эти санкции», — пояснил президент.

В августе 2014 года Россия ввела годовой запрет на импорт продуктов из стран, поддержавших антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. В итоге под эмбарго попали поставки фруктов, овощей, молочной продукции, мяса и рыбы из США, Австралии, Канады, Евросоюза и Норвегии.

В июне 2015-го российские власти продлили действие ограничений еще на один год — до 5 августа 2016 года. Это решение объяснили как политическими мотивами, так и заботой об отечественных производителях. Позже контрсанкции также ввели против Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины. Одновременно с этим Россия начала массово уничтожать санкционные продукты.

В июле 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении продуктового эмбарго до 31 декабря 2017 года. За два предыдущих года попавшие под контрсанкции страны лишились около 9,3 миллиарда долларов. Цены же на продовольствие в России увеличились почти на треть.