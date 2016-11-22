Два первых замглавы администрации президента Сергей Кириенко и Алексей Громов взяли на себя кураторство СМИ, пишет со ссылкой на источники на медиарынке «РБК».

По данным «РБК», Громов сейчас занимается всеми традиционными СМИ, а Кириенко — интернет-изданиями и социальными сетями.

Это схема отличается от той, что действовала в Кремле при Вячеславе Володине, отмечает издание. Источники рассказывают, что Володин курировал не только федеральные интернет-издания, но и агентство ТАСС, газету «Известия», телеканал Life News, радиостанции «Русская служба новостей» (РСН) и «Говорит Москва». Также он следил и за интернет-контентом, включая соцсети.