Роскомнадзор добавил в черный список два интернет-магазина с уменьшенными моделями реальных легковых, грузовых и гоночных автомобилей — ScaleAuto и «Мир авто». Об этом сообщает онлайн-издание CNews.

Оба ресурса подверглись блокировке на территории России по решению суда Автозаводского района Нижнего Новгорода. Он постановил, что на обоих сайтах наряду с лицензионной продукцией представлены модели транспортных средств, выпущенных производителями, никогда не предоставлявшими администраторам интернет-магазинов права на использование их товарных знаков. О каких именно компаниях идет речь, суд не уточнил, однако предполагается, что это Горьковский автомобильный завод, как раз располагающийся на территории Автозаводского района Нижнего Новгорода.

Доступ к обоим ресурсам уже ограничен в том числе и на уровне операторов связи. При этом создатели ScaleAuto уже успели запустить «зеркало» в доменной зоне .su.