Группа компаний Qiwi, управляющая одноименным платежным сервисом, выпустила собственную кредитную карту «Совесть» с беспроцентной рассрочкой. Об этом The Village сообщили в пресс-службе организации.

Пока картой можно воспользоваться только на территории Москвы и Московской области. При этом рассрочку можно получить только у партнеров Qiwi.

К последним относятся более 50 компаний, в том числе «Аэрофлот», «М.Видео», «Связной», «Юлмарт», «Утконос», Nike и другие. Они платят Qiwi комиссию за привлечение клиентов, поэтому компания может предоставлять пользователям беспроцентные кредиты.

Лимит по карте зависит от дохода клиента и его текущей кредитной нагрузки и составляет от 5 до 300 тысяч рублей. Рассрочка предоставляется на период от одного до 12 месяцев. При этом система самостоятельно рассчитывает ежемесячные платежи. Средний процент по кредиту при выходе за пределы рассрочки составит 29 % годовых. Обслуживание карты в первый год обойдется в 299 рублей, а впоследствии — в 590 рублей в год.

Сейчас в Qiwi уже выпустили 100 тысяч карт «Совесть» для столичного региона. Весной 2017 года проект планируется расширить на Татарстан, а летом — на всю Россию. К 2020 году компания собирается обслуживать более 4 миллионов карт.