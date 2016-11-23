Мессенджер Павла Дурова Telegram представил платформу для публикаций текстов под названием Telegraph. Об этом сообщается в блоге Telegram.

Сервис внешне похож на блог-платформу и не требует регистрации. В записи на Telegraph можно включать разный контент, например видео или твиты. Редактирование записи возможно только с того гаджета, на котором она была создана.

Ссылки на Telegraph отображаются в Telegram с помощью функции Instant View. Она дает возможность просматривать ссылки на ограниченное количество сайтов, однако в будущем создатели Telegram хотят охватить весь интернет.

Instant View доступен только в обновленной версии Telegram.