ФАС возбудила дело против поставщиков техники для выборов
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против поставщиков техники для государственной автоматизированной системы «Выборы». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Пока по делу проходят шесть компаний — «Бизнес компьютерс групп», «АМИ-Нетворк», «КРОК инкорпорейтед», «Супервэйв Групп», «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» и производственная компания «Аквариус». Они подозреваются в картельном сговоре, который позволил им контролировать цену в аукционе на поставку системных блоков для региональных сегментов информационной системы, использующейся на выборах.
Из шести организаций, допущенных к участию в торгах, ценовые предложения подали только «Бизнес компьютерс групп» и «Супервэйв Групп». Они снизили максимальную цену контракта всего на 1 %. Одновременно с этим «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» и «Аквариус» отказались от подачи заявок, несмотря на имеющиеся для них преференции как для поставщиков российского оборудования.
«Анализ электронной переписки, полученной в ходе внеплановых проверок организаций, а также других документов и информации позволил нам прийти к выводу о наличии признаков заключения соглашения, направленного на поддержание цены контракта», — пояснил глава Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев. Он также отметил, что в ближайшее время ФАС может возбудить дела и против других потенциальных участников картеля.
В середине ноября стало известно, что ФАС также заподозрила китайскую Lenovo и американскую Hewlett-Packard в заключении картельного сговора при закупке компьютеров для Центризбиркома. Сейчас ведомство проводит проверку деятельности компаний, чтобы убедиться, что они не оказывали давления на других участников рынка.
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