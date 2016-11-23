Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против поставщиков техники для государственной автоматизированной системы «Выборы». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Пока по делу проходят шесть компаний — «Бизнес компьютерс групп», «АМИ-Нетворк», «КРОК инкорпорейтед», «Супервэйв Групп», «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» и производственная компания «Аквариус». Они подозреваются в картельном сговоре, который позволил им контролировать цену в аукционе на поставку системных блоков для региональных сегментов информационной системы, использующейся на выборах.

Из шести организаций, допущенных к участию в торгах, ценовые предложения подали только «Бизнес компьютерс групп» и «Супервэйв Групп». Они снизили максимальную цену контракта всего на 1 %. Одновременно с этим «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС» и «Аквариус» отказались от подачи заявок, несмотря на имеющиеся для них преференции как для поставщиков российского оборудования.

«Анализ электронной переписки, полученной в ходе внеплановых проверок организаций, а также других документов и информации позволил нам прийти к выводу о наличии признаков заключения соглашения, направленного на поддержание цены контракта», — пояснил глава Управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев. Он также отметил, что в ближайшее время ФАС может возбудить дела и против других потенциальных участников картеля.

В середине ноября стало известно, что ФАС также заподозрила китайскую Lenovo и американскую Hewlett-Packard в заключении картельного сговора при закупке компьютеров для Центризбиркома. Сейчас ведомство проводит проверку деятельности компаний, чтобы убедиться, что они не оказывали давления на других участников рынка.