Рокетбанк опроверг обвинения в том, что отказывает клиентам в обслуживании по национальному признаку. Накануне в этом банк заподозрили пользователи социальных сетей, в частности, девушка по имени Зухра Кабардукова. Она рассказала, что карту также не выдали главреду издания об играх Kanobu Гаджи Махтиеву. PR-менеджер Рокетбанка Кирилл Родин прокомментировал ситуацию The Village.

Истории никакой нет. И выглядит как-то странно. У нас по отказам в открытии счета, например, на имя Зухра приходится с десяток Татьян. Да и клиентов с именем Зухра у нас в банке больше восьми человек. Поэтому я не понимаю, в чем вообще проблема, это только попытка притянуть какие-то истории к чему-то очень неприятному. Отказы идут по разным причинам и разным людям. Решение о выдаче или отказе в выдаче карты принимает служба безопасности банка. Почему могут отказать в выдаче дебетовой карты? Причины могут быть разные, но о них мне неизвестно. Сейчас мы в штатном режиме отправили запрос Зухры на пересмотр заявки, вероятно, была какая-то бытовая причина отказа. И я уверен, что там все будет ок, придет положительный ответ. С Гаджи (Гаджи Махтиев — главный редактор издания об играх Kanobu. — Прим. ред.) тоже была обычная история: когда заявка с какой-то ошибкой улетает, надо было просто ее пересмотреть Кирилл Родин, PR-менеджер Рокетбанка

Во вторник, 22 ноября, на своей странице в Facebook пользовательница Зухра Кабардукова (Zukhra Kab) написала о том, что Рокетбанк отказал ей в переоформлении дебетовой карты. По словам девушки, случай отказа в выдаче карт людям с нерусским именем — не единичный, и ранее главный редактор издания об играх Kanobu Гаджи Махтиев тоже не смог перевыпустить карту с первого раза. Пользователь в комментариях к посту также рассказал о случае, когда его знакомой из Северной Осетии было отказано в банковском обслуживании.