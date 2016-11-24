Министерство финансов России запустило интернет-портал по финансовой грамотности Вашифинансы.рф. Об этом The Village рассказали представители ведомства.

На сайте можно найти советы по распределению личного бюджета, а также информацию о защите прав потребителей. Также здесь можно рассчитать сумму платежей за кредитные и накопительные услуги, предоставляемые банками. Для детей и молодежи подготовлены ознакомительные статьи об устройстве экономики и финансах.

«Работая над сайтом, мы изучили лучший международный опыт, выделив ключевые моменты, которые должны отличать подобный ресурс. Мы пришли к выводу, что посетителям важен качественный и регулярно обновляемый контент, яркий дизайн, удобная навигация, а также возможность задать вопрос экспертам, чтобы получить от них оперативную и квалифицированную помощь» — отметил заместитель министра финансов Сергей Сторчак.



По его словам, новый сайт должен повысить финансовую грамотность в стране.

