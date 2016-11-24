Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: искусственный интеллект, научившийся читать по губам лучше специалистов, таргетирование рекламы по локации от «Яндекса» и приложение, которые помогает искать места для исповеди.

Гиперлокальное таргетирование рекламы от «Яндекса»

«Яндекс» ввел в свой рекламный сервис «Директ» возможность гиперлокального таргетинга рекламы. Теперь таргетировать рекламу можно по территориям конкректных объектов в радиусе от 0,5 до 10 километров. Функция доступна через сервис «Яндекс.Аудитории».

Читающий по губам искусственный интеллект

Системе искусственного интеллекта удалось превзойти профессионального читателя по губам, который предоставляет услуги для британских судов. После показа случайной выборки из 200 видео из передач «Би-би-си», человек смог прочитать по губам меньше четверти произносимых слов, а система ИИ расшифровала почти половину слов.

Хоккейная аналитика Iceberg

Сооснователь компании Yota Devices Владислав Мартынов со своим сыном Александром Мартыновым и партнером Николаем Кошкиным запустили систему для анализа действий хоккеистов Iceberg. Система фиксирует на камеру действия игроков и анализирует их по 500 параметрам. Погрешность составляет около 4 %. Создатели считают, что программа поменяет стиль игры в хоккей и рынок спорта в целом, поскольку у комментаторов и судей будут более объективные данные.

Видеочат от Amazon

Онлайн-ритейлер Amazon работает над своим видеочатом. Его должны представить на ноябрьской конференции re:Invent AWS. Подробности не раскрываются, но сообщается, что недавно Amazon несколько раз показывала отдельным лицам свой новый продукт для видео-конференц-связи.

Приложение для поиска мест для исповеди

Католическая церковь разработала приложение The Catholic App, с помощью которого можно будет искать места для исповеди. Сервис предлагает пользователю информацию о ближайшей церкви, расписание месс и прокладывает путь до здания. Запуск приложения запланирован на начало 2017 года.