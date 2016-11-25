Компания «Олимп Агро» потребовала обанкротить сеть магазинов «Седьмой континент». Соответствующее заявление уже зарегистрировано в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Причина подачи заявления не указывается. При этом суд уже рассмотрел другой иск «Олимп Агро» о более чем 3 миллионах рублей долга по договорам поставки продовольственных товаров ретейлеру. 21 ноября решение по нему вступило в силу — иск удовлетворили частично. «Седьмой континент» должен выплатить истцу 1,7 миллиона рублей основного долга и проценты за пользование чужими деньгами в размере 154,3 тысячи рублей. Оспорить это решение компании не удалось.

Кроме того, «Седьмой континент» участвует еще в нескольких судебных тяжбах — и как истец, и как ответчик.

«Седьмой Континент» считается одной из первых российских мультиформатных розничных сетей. Она запустилась в 1994 году и сейчас насчитывает 123 точки. Также компания развивает сеть гипермаркетов «НАШ». По данным базы «СПАРК-Интерфакс», выручка «Седьмого континента» в 2015 году сократилась на 7 % — до 50,5 миллиарда рублей. Чистая прибыль при этом, наоборот, выросла 8,5 до 359,3 миллиона рублей.