Генпрокуратура потребовала возбудить дело против главы «Почты России» Дмитрия Страшнова за незаконное получение им вознаграждения в размере 95,4 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По словам представителя надзорного ведомства Александра Куренного, материалы, подтверждающие факт незаконной выплаты, уже переданы в Следственный комитет. Предполагается, что они послужат основанием для возбуждения против Страшнова уголовного дела за злоупотребление полномочиями. Кроме того, за халатность к уголовной ответственности планируется привлечь двух руководителей департаментов Минкомсвязи, принимавших решение о выплате премии.

Речь идет о премии, выплаченной Страшнову еще в 2014 году. Она согласовывалась с представителями Минкомсвязи. Расчет вознаграждения осуществлялся на основании представленных предприятием документов, в том числе о размере чистой прибыли в 1,2 миллиарда рублей за год. В другие годы премиальные не выплачивались.

В самой «Почте России» ранее уточняли, что зарплата Страшнова с учетом надбавки за допуск к гостайне, но без отпускных, составляет 460,5 тысячи рублей в месяц. В будущем ее планировалось ограничить 500 средними зарплатами работников предприятия. В таком случае гендиректор смог бы претендовать максимум на 10 миллионов рублей в месяц.