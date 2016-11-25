«Московская городская телефонная сеть», входящая в состав МТС, запустила сервис для заказа услуг по ремонту и уборке квартир «Домашний оператор». Об этом The Village сообщили в пресс-службе компании.

Пока сервис работает в пилотном режиме. Абоненты из Москвы и Подмосковья могут заказать на сайте электромонтажные и сантехнические работы, услуги по установке бытовой техники, мелкий бытовой ремонт и компьютерную помощь. Исполнителями заказов выступают как штатные сотрудники МГТС, так и привлеченные на аутсорсинге специалисты. Ответственность за качество услуг оператор берет на себя.

Инвестиции в проект и сроки запуска полноценной версии «Домашнего оператора» не раскрываются.

Представитель МГТС Дмитрий Кулаковский пояснил, что оператор решил выйти на новый рынок из-за того, что выручка от услуг связи растет все медленнее, а новые сервисы способны приносить дополнительные доходы.

По данным «РБК», выручка МГТС по итогам первой половины 2016 года выросла всего на 0,5 % — до 20 миллиардов рублей. При этом доходы от предоставления услуг фиксированной связи за этот период упали на 8 % — до 8,6 миллиарда рублей. Чистая прибыль компании снизилась на 3,1 % — до 6,4 миллиарда рублей.