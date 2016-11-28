Отрасли экономики с самыми большими зарплатами
Forbes составил рейтинг из 12 отраслей российской экономики с самым высоким уровнем оплаты труда топ-менеджеров.
Рейтинг основывается на данных девяти кадровых агентств: Ward Howell, Rosexpert, Odgers Berndtson, Transearch, Cornerstone, Amrop, Midland Hunt, Unity и Horton International. Анализировались суммы вознаграждений, которые компании выплатили топ-менеджерам за 2015 год или назначили в 2016 году. В расчет взят курс конвертации 67,6 рубля за доллар — таков средний курс за период с 1 октября 2015-го по 1 октября 2016-го.
The Village приводит рейтинг с указанием средней зарплаты топ-менеджера компании.
Место
Отрасль
Средний размер зарплаты в долларах
Нефтегазовые компании
2,16 миллиона
Тяжелая индустрия
1,6 миллиона
Телекоммуникационные компании
1,18 миллиона
Коммерческие банки
1,07 миллиона
Инвестиционные банки
840 тысяч
Торговые сети
620 тысяч
Страховые компании
580 тысяч
Транспортные компании
520 тысяч
Производители потребительских товаров
470 тысяч
Строительные и девелоперские компании
450 тысяч
Агрохолдинги
410 тысяч
Фармацевтические компании
360 тысяч
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