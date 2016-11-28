Forbes составил рейтинг из 12 отраслей российской экономики с самым высоким уровнем оплаты труда топ-менеджеров.

Рейтинг основывается на данных девяти кадровых агентств: Ward Howell, Rosexpert, Odgers Berndtson, Transearch, Cornerstone, Amrop, Midland Hunt, Unity и Horton International. Анализировались суммы вознаграждений, которые компании выплатили топ-менеджерам за 2015 год или назначили в 2016 году. В расчет взят курс конвертации 67,6 рубля за доллар — таков средний курс за период с 1 октября 2015-го по 1 октября 2016-го.

The Village приводит рейтинг с указанием средней зарплаты топ-менеджера компании.

Место Отрасль Средний размер зарплаты в долларах

Нефтегазовые компании 2,16 миллиона

Тяжелая индустрия 1,6 миллиона

Телекоммуникационные компании 1,18 миллиона

Коммерческие банки 1,07 миллиона

Инвестиционные банки 840 тысяч

Торговые сети 620 тысяч

Страховые компании 580 тысяч

Транспортные компании 520 тысяч

Производители потребительских товаров 470 тысяч

Строительные и девелоперские компании 450 тысяч

Агрохолдинги 410 тысяч