Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: «Uber для стирки» от Electrolux, планы развития Samsung, рост ВВП России и доставка пиццы на оленях.

«Uber для стирки» от Electrolux

Electrolux хочет создать аналог Uber для стирки. С помощью специального приложения владельцы стиральных машин смогут предоставлять их в аренду желающим и получать за это деньги.

Samsung Electronics может создать вторую компанию

Elliott Management, американский инвестор компании Samsung, предложил разделить ее на две части. Первая будет осуществлять операционную деятельность, вторая — холдинговую.

Сервис для бронирования командировок Smartway

Сооснователь онлайн-бухгалтерии «Мое дело» Максим Яремко создал сервис для бронирования командировок. С помощью Smartway можно сравнить предложения различных перевозчиков, цены на гостиницы и забронировать наиболее выгодные варианты. Также сервис предоставляет всю отчетность по совершенной поездке: информацию по переводам и начислениям, статистику по городам, датам, конкретным отделам и сотрудникам.

Доставка пиццы на оленях

Domino's Pizza в Японии тестирует новый способ доставки пиццы — на оленях. Животных оборудуют специальными приспособлениями для перевозки пиццы, также на них установят GPS-приемники, чтобы клиент смог узнать, где в данный момент находится его заказ. Предполагается, что новая доставка заработает уже в декабре. В Сети вызвало обсуждения видео процесса тестирования доставки.

ВВП России может вырасти в следующем году

Организация экономического сотрудничества и развития улучшила экономический рейтинг России. Согласно обновленным данным, ВВП России к концу года снизится на 0,8 %, но уже в следующем вырастет на 0,8 % и может достигнуть 1 %.