Специалисты «Левада-центра» выяснили, на какие статьи расходов россияне направили бы бюджетные деньги в первую очередь.

Место в списке

Статья расходов

Кол-во голосов, %

Здравоохранение и физкультура

63

Социальная политика

57

Сельское хозяйство и рыболовство

51

Образование

49

Промышленность, энергетика и строительство

47

Армия и национальная оборона

36

Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика

24

Научные исследования и содействие научно-техническому прогрессу

21

Охрана окружающей среды, картография и геодезия

19

Финансовая помощь регионам

17

Культура, искусство, кинематография

Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий

16

Исследования в космосе

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

11

Развитие конкурентной среды и рыночных отношений

8

Продвижение национальных интересов России за рубежом

Пополнение государственных запасов и резервов

7

Судебная система

Утилизация и ликвидация вооружений

5

Обслуживание государственного долга

Государственные СМИ

4

Государственное управление и местное самоуправление

3

Еще 3 % опрошенных назвали иные статьи затрат. Столько же затруднились ответить.