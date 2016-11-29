Специалисты «Левада-центра» выяснили, на какие статьи расходов россияне направили бы бюджетные деньги в первую очередь.

Место в списке Статья расходов Кол-во голосов, %

Здравоохранение и физкультура 63

Социальная политика 57

Сельское хозяйство и рыболовство 51

Образование 49

Промышленность, энергетика и строительство 47

Армия и национальная оборона 36

Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 24

Научные исследования и содействие научно-техническому прогрессу 21

Охрана окружающей среды, картография и геодезия 19

Финансовая помощь регионам 17

Культура, искусство, кинематография Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий 16

Исследования в космосе Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 11

Развитие конкурентной среды и рыночных отношений 8

Продвижение национальных интересов России за рубежом Пополнение государственных запасов и резервов 7

Судебная система Утилизация и ликвидация вооружений 5

Обслуживание государственного долга Государственные СМИ 4

Государственное управление и местное самоуправление 3

Еще 3 % опрошенных назвали иные статьи затрат. Столько же затруднились ответить.