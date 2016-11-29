Как бы россияне распорядились бюджетом страны
Специалисты «Левада-центра» выяснили, на какие статьи расходов россияне направили бы бюджетные деньги в первую очередь.
Место в списке
Статья расходов
Кол-во голосов, %
Здравоохранение и физкультура
63
Социальная политика
57
Сельское хозяйство и рыболовство
51
Образование
49
Промышленность, энергетика и строительство
47
Армия и национальная оборона
36
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика
24
Научные исследования и содействие научно-техническому прогрессу
21
Охрана окружающей среды, картография и геодезия
19
Финансовая помощь регионам
17
Культура, искусство, кинематография
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий
16
Исследования в космосе
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства
11
Развитие конкурентной среды и рыночных отношений
8
Продвижение национальных интересов России за рубежом
Пополнение государственных запасов и резервов
7
Судебная система
Утилизация и ликвидация вооружений
5
Обслуживание государственного долга
Государственные СМИ
4
Государственное управление и местное самоуправление
3
Еще 3 % опрошенных назвали иные статьи затрат. Столько же затруднились ответить.
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