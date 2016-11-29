Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала несколько групп, которые торговали алкогольной продукцией для вендинговых автоматов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого зампредседа комитета Госдумы по охране здоровья, единоросса Николая Говорина. Именно Говорин обратился к представителям соцсети с просьбой заблокировать группы.

«Помимо запретительных мер, необходимо разработать механизм мониторинга возникновения соответствующих групп в социальных сетях и интернет-ресурсах, продающих алкоголь, а также на законодательном уровне приравнять настойку боярышника к алкогольной продукции», — сказал Говорин.

Заблокированными оказались почти все страницы, на которых можно было купить продукцию для «алкоматов». Пресс-служба «ВКонтакте» не уточнила, какие именно группы оказались заблокированы.

Ранее приравнять настойку боярышника к алкогольной продукции предложили в министерстве финансов России. Там считают, что это поможет предотвратить возможные правонарушения в реализации спиртосодержащей продукции и обезопасят граждан от некачественных лекарств.