По итогам третьего квартала 2016 года компания X5 Retail Group стала лидером среди российских ретейлеров по доле в общем приросте торговых площадей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование агентства «InfoLine-Аналитика».

Из него следует, что с июля по сентябрь 2016 года торговые площади 150 крупнейших в России торговых сетей увеличились на 659,9 тысячи квадратных метров. При этом рекордные 42,2 % прироста — 277,8 тысячи квадратов — пришлись на бренды X5. На втором месте с 22,5 % — 148,2 тысячи квадратных метров — расположился «Магнит». Еще на пять торговых сетей — «Дикси», «Ленту», «Ашан», Metro Cash & Carry и «О’кей» — пришлось меньше 10 % прироста торговых площадей.

Эксперты отмечают, что 2016 год стал для X5 Retail Group переломным. К концу 2015 года ретейлер впервые за шесть лет догнал по темпам прироста своего основного конкурента — «Магнит», а в 2016 году начал стабильно опережать его по этому показателю. Это стало возможным как за счет ускорения темпов роста сети «Пятерочка», так и за счет снижения скорости открытия новых «Магнитов». Предполагается, что в 2017 году эта тенденция сохранится. При этом общие темпы прироста торговых метров также будут снижаться.

В свою очередь, самое значительное сокращение площадей в третьем квартале 2016 года пришлось на «Седьмой континент». Они уменьшились на 34,5 тысячи квадратных метров. За это время компания закрыла пять гипермаркетов и пять супермаркетов.