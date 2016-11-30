Магазины «Евросеть» в 2017 году могут закрыться, если ее владельцы «Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Мегафон» договорятся о разделе бизнеса, пишет газета «Ведомости».

Как рассказали изданию источники, близкие к руководству операторов и ритейлера, «Вымпелком» отправил «Мегафону» предложение подписать документы до 24 декабря. Бренд «Евросеть» будет ликвидирован через после подписания бумаг.

Отмечается, что «Мегафон» может не согласиться на предложение «Билайна», поскольку хотел бы оставить торговую сеть в своих активах, однако при этом компания не готова нести связанные с этим дополнительные расходы.

«Вымпелком» купил 49,9% «Евросети» в 2008 году за 226 миллионов долларов у Александра Мамута, который в свое время целиком выкупил компанию у е основателя Евгения Чичваркина. В 2012 году Мамут продал оставшееся акции за 1,07миллиарда доллара: 0,1 % купил «Вымпелком», по 25 % – «Мегафон» и Garsdale Алишера Усманова. Доля Garsdale позже перешла «Мегафону».