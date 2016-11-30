Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что внесенный в Госдуму законопроект об онлайн-кинотеатрах предусматривает ограничения для видеохостинга YouTube. Чиновник заявил RNS, что YouTube не подпадает под действие разрабатываемого закона.

«Мы можем официально заявить, что все разговоры про то, что YouTube попадает под ограничения, — не имеют ничего общего с реальностью. YouTube под эти ограничения не попадает», — сказал Волин, пояснив, что ограничения будут распространяться на сервисы с профессиональным, а не пользовательским контентом.

«То есть профессиональный контент тоже может быть, но его наличие — это не повод для ограничений. Вопрос в специализации сервиса», — подытожил представитель Минкомсвязи.

Ранее в среду газета «Коммерсантъ» со ссылкой на правовой комитет Медиакоммуникационного союза писала, что внесенный в Госдуму законопроект об онлайн-кинотеатрах предлагает ограничения, которые приведут к запрету YouTube в России. Основной целью нового закона в союзе считают запрет видеосервиса Netflix, который занимается исключительно профессиональным контентом.