Президент «Евросети» Александр Малис опроверг информацию о том, что магазины сети могут закрыться, и назвал эти слухи бредом. О сложившейся ситуации он рассказал радиостанции «Говорит Москва».

«Могу сказать, что „Ведомости“ тоже могут прекратить существование в следующем году, и планета Земля может прекратить существование в будущем году. Мы работаем и собираемся работать, несмотря на этот бред, который мы сегодня прочитали в прессе», — заявил Малис.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что магазины «Евросеть» в 2017 году могут закрыться, если ее владельцы, «Вымпелком» (бренд «Билайн») и «Мегафон», договорятся о разделе бизнеса. Как рассказали изданию источники, близкие к руководству операторов и ретейлера, «Вымпелком» отправил «Мегафону» предложение подписать документы до 24 декабря. Бренд «Евросеть» будет ликвидирован через год после подписания бумаг.