С 1 декабря 2016 года бесконтактная платежная система Samsung Pay начнет работать с банковскими картами Visa в России. Об этом сообщает онлайн-издание VC.ru.

Первыми к системе подключились Альфа-банк, МТС-банк и Райффайзенбанк. Также до конца 2016 года функция станет доступна держателям карт Visa банка «ВТБ 24». Впоследствии к Samsung Pay подключатся и другие кредитные учреждения.

Платежная система Samsung Pay поддерживается в смартфонах Samsung Galaxy S7 edge, Galaxy S6 edge+ и Galaxy Note 5, а также в моделях среднего ценового сегмента Galaxy A5 и A7. С ноября компания добавила в список поддерживаемых устройств Galaxy S6 edge, но он работает только с NFC-приемниками. В остальных случаях бесконтактную оплату можно применять и в кассах старшего поколения для карт с магнитной полосой.

В России Samsung Pay запустилась в сентябре 2016 года. Изначально она поддерживала только карты MasterCard. Среди ее партнеров значатся Сбербанк, Альфа-банк, «ВТБ 24», МТС-банк, Райффайзенбанк, «Русский стандарт» и «Яндекс».