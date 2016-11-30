Котировки группы компаний «Аэрофлот» обновили исторический максимум на фоне выхода успешной квартальной отчетности. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

После начала торгов в среду, 30 ноября, стоимость акций перевозчика поднялась сразу на 7,7 % — до 141,90 рубля за штуку. Общая капитализация компании приблизилась к 160 миллиардам рублей. С начала 2016 года она увеличилась примерно в 2,5 раза.

Резкому росту котировок «Аэрофлота» предшествовал выход отчетности за январь — сентябрь 2016 года. Прибыль компании за девять месяцев достигла 43,798 миллиарда рублей, что в 24 раза больше прошлогоднего показателя. Общая выручка группы, включающей в себя, помимо «Аэрофлота», дочерние авиакомпании «Россия», «Аврора» и «Победа», выросла на 23,2 % — до 381,3 миллиарда рублей. Увеличение доходов зафиксировали во всех сегментах — в регулярных и чартерных рейсах, грузоперевозках и доставке почты.

По мнению самих представителей «Аэрофлота», улучшению финансовых показателей группы способствовал ​возобновившийся рост чартерных авиаперевозок, увеличение пассажиропотока и доли занятых кресел, а также позитивное влияние изменения валютных курсов.