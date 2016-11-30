Россия согласилась снизить нефтедобычу на 300 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Этому предшествовало единогласное решение Организации стран — экспортеров нефти сократить добычу ресурсов с января 2017 года на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона. Соответствующее соглашение заключили впервые с 2008 года.

На наибольшее снижение нефтедобычи пошла Саудовская Аравия. Она согласилась сбавить обороты на 486 тысяч баррелей в сутки. При этом для некоторых стран сделали исключение.

В ОПЕК ожидают, что вместе с Россией ключевые экспортеры нефти, не входящие в союз, сократят добычу на 600 тысяч баррелей в сутки.

Соглашение рассчитано на полгода. В мае 2017 года ОПЕК и страны, не входящие в объединение, вновь соберутся на совещание, чтобы обсудить возможность продления заморозки еще на шесть месяцев.