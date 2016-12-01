«Газпром нефть» подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «руссиано». Об этом сообщает агентство «Москва».

Обращение поступило еще 23 ноября. Из него следует, что изображение товарного знака — это слово «руссиано», написанное латиницей в одном регистре. Цвет рисунка не уточняется.

Заявка подана по 30-му классу согласно Международному классификатору товаров и услуг, в который входят кофе, чай, какао, мороженое, мука и зерновые продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также сахар, мед, приправы, пряности и некоторые другие продукты.

В октябре 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею переименовать кофе американо в «русиано». С таким предложением на заседании Евразийского межправительственного совета выступил представитель армянской делегации.

Впоследствии компании начали активно использовать эту тему для своего продвижения, а петербургский юрист Виктор Пастернак также подал заявку на регистрацию товарного знака «русиано» в нескольких классах: кофе, оборудование для приготовления напитков, деятельность заведения общественного питания и вендинговые автоматы.