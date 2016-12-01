С 1 декабря к бесконтактной платежной системе Samsung Pay подключились шесть новых банков. Об этом The Village рассказали в пресс-службе корпорации.

Теперь бесконтактные платежи доступны держателям карт MasterCard в банках «Санкт-Петербург», «Открытие», «Точка», Рокетбанк, Бинбанк и Тинькофф-банк.

Планируется, что в ближайшее время к системе подключатся и другие кредитные организации.

Платежная система Samsung Pay поддерживается в смартфонах Samsung Galaxy S7 edge, Galaxy S6 edge+ и Galaxy Note 5, а также в моделях среднего ценового сегмента Galaxy A5 и A7. С ноября компания добавила в список поддерживаемых устройств Galaxy S6 edge, но он работает только с NFC-приемниками. В остальных случаях бесконтактную оплату можно применять и в кассах старшего поколения для карт с магнитной полосой.

В России Samsung Pay запустилась в сентябре 2016 года. Изначально она поддерживала только карты MasterCard. Поддержка Visa появилась 1 декабря.