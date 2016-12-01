Первый вице-премьер Игорь Шувалов исключил вероятность объединения министерства экономического развития и министерства финансов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

По его словам, в правительстве приняли решение, что Минэкономразвития продолжит работу в полном составе. Все функции ведомства при этом сохранятся. Более того: к нему, скорее всего, вернется часть полномочий, утраченных на фоне споров с Минфином и Центробанком. В первую очередь это касается составления макропрогнозов.

Слухи о возможном объединении ведомств появились после задержания и увольнения бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

С назначением нового министра — Максима Орешкина, ранее работавшего и в Минфине, и в Центробанке — дискуссии только усилились. При этом и Орешкин, и министр финансов Антон Силуанов уже успели заявить о намерении более тесно сотрудничать по различным вопросам.