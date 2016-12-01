«Яндекс» работает над новым корпоративным сервисом управления проектами «Яндекс.Коннект». Об этом сообщает онлайн-издание VC.ru.

В компании уточнили, что «Коннект» — это рабочее название новой версии «Почты для доменов», с помощью которой до этого компании могли лишь настроить почтовый сервис для своих сотрудников. Новые функции сейчас находятся в стадии закрытого бета-тестирования, к которому привлекли самых активных пользователей ПДД. Окончательный набор корпоративных сервисов пока не утвержден. Известно лишь, что в него входит приложение «Ямб» — адресная книга и чат для сотрудников.

Дата официального запуска «Коннекта» не называется.