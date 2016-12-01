Социальная сеть «ВКонтакте» запустила открытое тестирование десктопной версии своего мессенджера. Об этом говорится в официальной группе сервиса.

«Чаты с друзьями и коллегами, обмен фотографиями и видеороликами, отправка документов и аудиосообщений — в приложении доступна вся функциональность обычных диалогов „ВКонтакте“», — говорится в сообщении. Однако в тестовой версии нельзя искать контакты через глобальный поиск, здесь можно писать только людям, которые уже есть в друзьях.

Скачать приложение могут пользователи и macOS и Windows. Сроки официального запуска приложения после теста не сообщаются.