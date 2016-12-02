Федеральная служба безопасности заявила, что, по ее данным, иностранные спецслужбы готовят кибератаки, направленные на дестабилизацию финансовой системы России. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«ФСБ России получена информация о подготовке иностранными спецслужбами в период с 5 декабря 2016 года масштабных кибератак с целью дестабилизации финансовой системы Российской Федерации, в том числе деятельности ряда крупнейших российских банков», — говорится в сообщении.

Установлено, что серверные мощности и командные центры для проведения кибератак расположены на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании «BlazingFast».

По сведениям ФСБ, нападение будет сопровождаться массовой рассылкой SMS-сообщений и публикациями в социальных сетях провокационного характера. Публикации будут посвящены кризису кредитно-финансовой системы России, банкротству и отзыву лицензий у ведущих банков. Акция направлена на несколько десятков городов России.

Сейчас ФСБ пытается нейтрализовать угрозы и готовиться документировать кибератаки.