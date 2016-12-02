ФСБ предупредила об атаках иностранных спецслужб на финансовую систему России
Федеральная служба безопасности заявила, что, по ее данным, иностранные спецслужбы готовят кибератаки, направленные на дестабилизацию финансовой системы России. Заявление опубликовано на сайте ведомства.
«ФСБ России получена информация о подготовке иностранными спецслужбами в период с 5 декабря 2016 года масштабных кибератак с целью дестабилизации финансовой системы Российской Федерации, в том числе деятельности ряда крупнейших российских банков», — говорится в сообщении.
Установлено, что серверные мощности и командные центры для проведения кибератак расположены на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании «BlazingFast».
По сведениям ФСБ, нападение будет сопровождаться массовой рассылкой SMS-сообщений и публикациями в социальных сетях провокационного характера. Публикации будут посвящены кризису кредитно-финансовой системы России, банкротству и отзыву лицензий у ведущих банков. Акция направлена на несколько десятков городов России.
Сейчас ФСБ пытается нейтрализовать угрозы и готовиться документировать кибератаки.
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