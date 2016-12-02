В России арестовали 9,3 миллиарда рублей на счетах местного представительства торговой сети IKEA. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение Краснинского суда Смоленской области.

Также суд запретил налоговой вносить в Единый государственный реестр юридических лиц любые записи, связанные с реорганизацией компании ООО «Икеа Мос», в том числе о слиянии или присоединении.

Все эти решения были приняты по иску бизнесмена Константина Пономарева, который уже несколько лет судится с IKEA из-за аренды генераторов для гипермаркетов мебельной компании в Санкт-Петербурге. В частности, в августе 2016 года Краснинский суд взыскал с представительства IKEA 507 миллионов рублей неустойки в связи с невыкупом продукции.

Против самого Пономарева уже возбуждали пять уголовных дел, которые впоследствии прекратили за отсутствием события преступления.