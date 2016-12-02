Минкомсвязи проинструктировало операторов об их действиях в случае начала кибератак. Об этом сообщает агентство RNS.

«Было проведено два совещания с операторами связи и крупнейшими банковскими организациями, подготовлены и разосланы телеграммы с инструкциями о действиях в случае атак и порядке обращения в Минкомсвязи и ФСБ», — рассказали в пресс-службе ведомства, подтвердив факт сотрудничества со спецслужбами по вопросу противодействия кибератакам в финансовом секторе.

Также о своей готовности к отражению хакерских атак на финансовую систему России заявил Центробанк. Регулятор уже рассказал всем заинтересованным сторонам о первоочередных мерах по предотвращению кибератак и напомнил, что раньше такое уже случалось — например, в конце 2014 года.

2 декабря стало известно, что ФСБ подозревает иностранные спецслужбы в подготовке кибератак, направленных на дестабилизацию финансовой системы России. Предполагается, что нападение будет сопровождаться массовой рассылкой СМС-сообщений и публикациями в социальных сетях провокационного характера — например, о крахе кредитно-финансовой системы страны, а также о банкротстве и отзыве лицензий у ведущих банков.