Печатный журнал «Афиша» официально закрылся. Об этом The Village сообщила представитель издания Анастасия Швецова.

Год назад издание перешло на ежеквартальный режим выпуска, однако с тех пор не вышло ни одного номера журнала. Проект решили свернуть, и в будущем возвращаться к бумажному формату «Афиша» не планирует.

Креативный директор «Афиши» Филипп Бахтин рассказал vc.ru, что решение закрыть журнал приняли еще в 2015 году, несмотря на публичное заявление о планах выпустить за год четыре номера.

«С моей точки зрения, это было правильное решение, но очень болезненное и неприятное: люди теряли работу, закрывался проект, который много лет всем нравился. Внутри „Афиши“ все понимали непопулярность такого хода и всячески пытались подсластить пилюлю, уговорить себя, что у бумажного проекта есть будущее. Так возникла идея время от времени делать „Афишу“ на бумаге как арт-проект», — пояснил Бахтин.

По его словам, после этого рассматривалось несколько концепций и велись переговоры с партнерами, однако ни одну из идей в итоге не утвердили. «Это не удивительно — потребление печатной продукции сейчас очень гомеопатическое. Придумать убедительный бумажный проект не просто», — отмечает Бахтин.

В «Афише» The Village рассказали, что сейчас компания работает над несколькими новыми проектами, подробности о которых появятся позже. Также готовится перезапуск сайта afisha.ru. Его сроки не называются.