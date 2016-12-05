В России официально снизили прожиточный минимум. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром страны Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном портале правовой информации.

По итогам третьего квартала 2016 года прожиточный минимум в целом по стране уменьшился на 0,7 % — с 9 957 до 9 889 рублей. Новый показатель для трудоспособного населения снизили на 0,4 % — до 10 678 рублей, для пенсионеров — на 0,35 %, до 8 136 рублей, а для детей — сразу на 1,25 %, до 9 668 рублей.

В прошлый раз правительство пересматривало величину прожиточного минимума в сторону уменьшения в четвертом квартале 2015 года. Во втором квартале 2016-го он увеличивался.

Величина прожиточного минимума в России определяется ежеквартально на основании потребительской корзины и данных Росстата об уровне цен. Его значение используется при формировании федерального бюджета, а также при определении размеров зарплат, стипендий, пособий и других социальных выплат.