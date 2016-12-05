В четверг, 8 декабря, на очередном плановом совещании представители Генпрокуратуры и Минкомсвязи обсудят претензии надзорного ведомства к многомиллионной премии главы «Почты России» Дмитрия Страшнова. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на министра связи Николая Никифорова.

В министерстве подчеркивают, что прокуратура объявила о намерении возбудить уголовное дело против Страшнова и чиновников ведомства, отвечавших за расчет премии, не дождавшись официального ответа на результаты проверки. Минкомсвязи должно предоставить его до 12 декабря.

В конце ноября 2016 года Генпрокуратура потребовала возбудить дело о превышении должностных полномочий против главы «Почты России» Дмитрия Страшнова за незаконно полученное им вознаграждение в размере 95,4 миллиона рублей за 2014 год. Премия согласовывалась с представителями Минкомсвязи, поэтому против двух сотрудников ведомства также планируется возбудить дела о халатности.

Сам Страшнов считает, что объективных причин отказываться от премиальных нет, так как и «Почта России», и Минкомсвязи руководствовались подзаконными актами. «Эти акты применимы для всех государственных компаний. Если кто-то посчитает, что они некорректны, тогда нужно менять систему в целом и пересчитывать вознаграждения всем руководителям», — предупреждает он.