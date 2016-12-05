Строительная компания «ВИР-23» подала в суд на фонд «Талант и успех», основанный оказавшимся в материалах «панамского архива» виолончелистом Сергеем Ролдугиным. Об этом сообщает онлайн-издание Republic.

Организацию, занимающуюся развитием сочинского центра для одаренных детей «Сириус», обвиняют в неоплате выполненных работ.

«ВИР-23» работала с фондом в течение двух лет. За это время компания отремонтировала четырехзвездочный отель Azimut, перешедший фонду от «Реновы» Виктора Вексельберга, и еще несколько объектов. В 2015 году фонду передали здание медиацентра, построенного к Олимпиаде. В нем также запланировали реконструкцию. Но когда «ВИР-23» приступила к ремонту, фонд ввел новых подрядчиков.

«Когда работы близились к завершению, в фонде поменялось руководство, которое отвечает за строительство. Нам начали говорить, что мы должны отказаться от части оплаты, потому что у фонда политика экономии средств. Но мы ведь предложили самую низкую цену, и с ней все согласились. Претензий к качеству работ не было. Затем ввели другого подрядчика. В один прекрасный день мы увидели, что ремонт нашими материалами делает другая компания», — рассказала совладелица «ВИР-23» Светлана Ваганова.

Подрядчик уже подал против фонда три иска на сумму 51,5 миллиона рублей. Судебный процесс начался в марте 2016 года, однако рассмотрения дела по существу до сих пор не было. При этом, по словам Вагановой, в «ВИР-23» теперь не прекращаются налоговые проверки. Также фирме пришлось сменить юриста, так как предыдущему намекнули, что помогать компании не стоит. В прокуратуре Сочи жалобу компании на фонд потеряли.

Ваганова предполагает, что смена подрядчиков может быть связана с протекционизмом руководства фонда. Также она отмечает, что ее компания — не единственная, с которой не расплатился фонд. По данным Republic, он задолжал по несколько десятков миллионов рублей еще двум подрядчикам.

Пресс-служба фонда «Талант и успех» опровергла информацию о невыплатах. В организации заявили, что сейчас происходит процесс смены подрядчиков, которые выполнили работы с грубым нарушением строительных норм.

Фонд «Талант и успех» появился в 2014 году. Его соучредителем и председателем правления стал виолончелист Сергей Ролдугин — друг президента России Владимира Путина, упоминавшийся в «панамском архиве».

Основная цель фонда — поиск и поддержка талантливых детей по всей России, в том числе с помощью открытого в Сочи центра «Сириус». Предполагается, что в дальнейшем аналогичные площадки появятся и в других регионах страны. Путин уже призвал российских миллиардеров поспособствовать этому.