Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев рассказал о деятельности продуктовой мафии, скупающей у региональных сельхозпроизводителей продукцию по заниженным ценам. Его слова приводит агентство «РБК».

Там существуют организованные структуры, которые я бы тоже назвал мафиями. Они скупают на корню всю продукцию у фермеров по бросовым ценам, угрожая им, а потом перепродают втридорога Игорь Артемьев, глава ФАС

По словам Артемьева, такая схема широко применяется на молочном рынке. Также перекупщики активно работают с поставщиками зерна и некоторых других продуктов.

Глава ФАС считает, что для более эффективного предотвращения таких ситуаций службе должны помогать правоохранительные органы. Одновременно с этим он отметил, что за последние десять лет ведомство смогло вывести с молочного и зернового рынка около 70 % «мафиозных структур» — именно экономическими, а не правоохранительными мерами.