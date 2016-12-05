Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: система обучения искусственного интеллекта на основе Quake, венчурный фонд для помощи стартапам от РВС и «Ростелекома» и иск Сбербанка к «Юлмарту».

Будни российского киборга

Журналист Константин Дебликов, лишившийся кистей рук в результате несчастного случая, рассказал о своем опыте использования протезов Bebionic3 и биоэлектрических кистей Myofacil. В первой записи блога компании «Моторика» на сайте Geektimes (он будет обновляться) Дебликов объяснил принципы работы протезов, а также подробности жизни с протезами, в частности, о том «почему его бесят монеты».

«Черное зеркало» в Китае

Власти Китая к 2020 году планируют ввести систему социального и финансового рейтингования, которая будет оценивать поступки и деятельность граждан страны. Предполагается, что жителям Китая будет присваиваться рейтинг, в зависимости от которого им будут предоставлять или, наоборот, ограничивать те или иные возможности. В нескольких регионах эта система уже действует.

«Экстракт» от «Яндекса»

Подразделение Yandex Data Factory разработало платный сервис «Экстракт» для мониторинга и поиска важной для бизнеса информации. Сервис использует машинное обучение. Этим продуктом российская компания намерена заинтересовать ретейлеров, банки, консалтинговые и исследовательские компании.

Долги «Юлмарта»

Сбербанк подал в суд на торговую сеть «Юлмарт». Сумма требований по иску составляет более миллиарда рублей. Представители ретейлера рассказали, что банк требует у компании досрочно вернуть ему кредит, «Юлмарт» это делать отказывается.

Помощь стартапам от РВК и «Ростелекома»

«Ростелеком» и Российская венчурная компания могут создать совместный венчурный фонд для инвестиций в компании, занимающиеся анализом больших данных, интернетом вещей, виртуальной и дополненной реальностью, а также финансовыми технологиями. Капитал фонда может составить 1,5 миллиарда рублей.

Quake-полигон для искусственного интеллекта

Проект DeepMind, который принадлежит холдингу Alphabet, выложит в открытый доступ исходный код системы Lab. Она позволяет обучать искусственный интеллект решению задач в трехмерном пространстве без участия человека. Система работает на основе движка, который был разработан для игры Quake III Arena.