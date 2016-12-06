Самые упоминаемые люди и события 2016 года в российском Twitter
Социальная сеть Twitter подвела итоги 2016 года и назвала самые популярные темы в российском сегменте. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в The Village.
Рейтинг самых упоминаемых персон возглавили следующие люди:
Место
Кто
Владимир Путин
Алан Рикман
Дональд Трамп
Мария Захарова
Сергей Лавров
Самыми упоминаемыми в категории «Новости и события» стали:
Место
Что
День Победы
выборы в Государственную думу
военная операция в Сирии
Международный женский день
голосование по выходу Великобритании из Евросоюза
Самым обсуждаемым событием в российском Twitter в 2016 году по количеству твитов в минуту стало объявление о победе Украины в финале музыкального конкурса «Евровидение» 14 мая. Второе место заняло вручение статуэтки «Оскар» за лучшую мужскую роль Леонардо Ди Каприо 29 февраля.
В категории «Спорт» российские пользователи Twitter больше всего обсуждали чемпионат Европы по футболу, в категории «Телешоу» — «Евровидение–2016», в категории «Кино и сериалы» — сериал «Игра престолов», в категории «Музыка» — группу One Direction.
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