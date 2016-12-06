Социальная сеть Twitter подвела итоги 2016 года и назвала самые популярные темы в российском сегменте. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в The Village.

Рейтинг самых упоминаемых персон возглавили следующие люди:

Место Кто

Владимир Путин

Алан Рикман

Дональд Трамп

Мария Захарова

Сергей Лавров

Самыми упоминаемыми в категории «Новости и события» стали:

Место Что

День Победы

выборы в Государственную думу

военная операция в Сирии

Международный женский день

голосование по выходу Великобритании из Евросоюза

Самым обсуждаемым событием в российском Twitter в 2016 году по количеству твитов в минуту стало объявление о победе Украины в финале музыкального конкурса «Евровидение» 14 мая. Второе место заняло вручение статуэтки «Оскар» за лучшую мужскую роль Леонардо Ди Каприо 29 февраля.

В категории «Спорт» российские пользователи Twitter больше всего обсуждали чемпионат Европы по футболу, в категории «Телешоу» — «Евровидение–2016», в категории «Кино и сериалы» — сериал «Игра престолов», в категории «Музыка» — группу One Direction.