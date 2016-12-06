«Роснефть» взяла на себя все расходы, связанные с проведением конгресса, организованного МГУ и фондом «Иннопрактика» предполагаемой дочери президента России Владимира Путина Катерины Тихоновой. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

В пресс-службе фонда пояснили, что «Роснефть» выбрали единственным спонсором конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес» по итогам тендера. Компания стала титульным партнером «в обмен на рекламные услуги в рамках мероприятия». Какую сумму она направит на проведение конгресса, не уточняется. Пресс-служба МГУ комментарии каналу не предоставила.

Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес» проводится уже в третий раз. В среду, 7 декабря, он соберет в МГУ около 120 экспертов из числа высокопоставленных чиновников, глав госкорпораций и представителей крупных компаний. Среди гостей мероприятия, например, значится и первый вице-премьер России Игорь Шувалов.

Одним из организаторов конгресса выступает фонд «Иннопрактика». Он объединяет Центр национального резерва МГУ и фонд «Национальное интеллектуальное развитие». Гендиректором фонда выступает Катерина Тихонова. По данным агентства Reuters и Bloomberg, это дочь президента России Владимира Путина. Сам он эту информацию не подтверждает, но и не опровергает.