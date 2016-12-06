Сеть кофеен «Кофе Хауз», ранее открывавшая только собственные точки, начала развиваться по франшизе. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Решение о дальнейшем развитии бренда в таком формате принял новый владелец компании — сеть кофеен «Шоколадница», поглотившая конкурента в 2014 году.

Стратегией предусмотрена продажа франшизы как в России, так и в странах СНГ. В частности, первое кафе «Кофе Хауз», открытое по франшизе, появится в Баку уже в начале 2017 года. За следующие пять лет «Кофе Хауз Азербайджан», купивший право на развитие бренда, собирается расширить местную сеть до восьми точек.

Стоимость сделки и финансовые условия работы партнеры не раскрывают. На сайтах «Кофе Хауза» и «Шоколадницы» стоимость франчайзиногового пакета также не указана.

Эксперты отмечают, что решение «Шоколадницы» развивать «Кофе Хауз» именно по франшизе логично, учитывая, что компания работает в этом направлении с 2008 года. По данным компании EMTG, сейчас в ее сеть входят 84 франчайзинговые кофейни и кофе-пойнта в 41 городе России и СНГ.