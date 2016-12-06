Федеральное агентство по туризму своим приказом исключило 67 компаний из Единого федерального реестра туроператоров. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает информагентство «Москва».

«Всего из Единого федерального реестра туроператоров исключены сведения о 67 туроператорах. В частности, исключены сведения о двух туроператорах, имеющих финансовое обеспечение в виде банковских гарантий, полученных в ООО КБ „Метрополь“, у которого приказом Центробанка РФ была отозвана лицензия. Также исключены сведения о шести туроператорах, чья гражданская ответственность была застрахована АО „Страховая компания ЭНИ“, которое признано банкротом», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что оставшиеся 59 туроператоров исключили из реестра из-за того, что они не предоставили в Ростуризм информацию о финансовом обеспечении собственной деятельности.

Из реестра были исключены компании «Алмаз», «Берег», «Бриз», «Вокруг света», «ГринЭкоТур», «Дилижанс-тур», «Инвест-кафе», «М Тур», «Магелан», «РУС Инком», «Со-Дружество» и другие.