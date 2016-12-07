Правительство России почти втрое расширило перечень медицинского оборудования, которое госучреждениям нельзя закупать за рубежом при наличии хотя бы двух отечественных аналогов. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на Алию Самигуллину, представителя вице-премьера Аркадия Дворковича, отвечающего за развитиепромышленности.

Ограничения накладываются, в частности, на закупки дефибрилляторов и глюкометров. Кроме того, в список попали бинты, антисептики, салфетки, тампоны, защитные маски, костыли, ходунки, некоторые виды томографов и грудные силиконовые импланты. Всего ограничили закупки 128 наименований товаров.

Постановление о расширении списка зарубежных медицинских изделий, подпадающих под ограничения на госзакупках, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 30 ноября. Документ еще не опубликован. До этого в перечень входили 48 наименований товаров.