Компания «Национальный фармацевтический реестр», учрежденная главой СМП-банка Артемом Оболенским, выступила с предложением к правительству создать «Единый реестр по учету лиц, страдающих психическими расстройствами». Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Фирма намерена разработать такой список, а также обслуживать его после передачи правительству. По данным издания, правительство поручило рассмотреть предложение Министерству здравоохранения. В ведомстве же утверждают, что такого поручения не поступало.

По словам генерального директора «Национальный фармацевтический реестр» Николая Дуксина, сейчас учет людей с психическими расстройствами ведется только по месту их постоянного проживания, что и делает необходимым создание единого реестра. Дуксин полагает, что такая база упростит передачу сведений при переезде пациента, оформлении инвалидности и получении различных справок.